Куртуа побил рекорд Наваса по продолжительности "сухой" серии в Реале

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа сыграл на ноль в матче 13-го тура Ла Лиги.

Матч против Эйбара стал для Королевского клуба пятым подряд без пропущенных мячей. Не пропустив от команды Хосе Луиса Мендилибара, Куртуа продолжил свою "сухую" серию до 536 минут, информирует Marca. Бельгиец превзошел достижение экс-голкипера Реала Кейлора Наваса – 517 минут.

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Напомним, Куртуа перешел в Реал летом 2018 из Челси. В течение всего прошлого сезона вратаря беспощадно критиковали болельщики и эксперты, призывая тренерский штаб Королевского клуба вернуть в стартовый состав Кейлора Наваса.

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