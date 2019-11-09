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Куртуа побил рекорд Наваса по продолжительности "сухой" серии в Реале

9 ноября 23:56 29 Читати українською
Куртуа побил рекорд Наваса по продолжительности "сухой" серии в Реале
Тибо Куртуа / As

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа сыграл на ноль в матче 13-го тура Ла Лиги.

 
Карим Бензема 17’
Серхио Рамос 19’
Карим Бензема 28’
Федерико Вальверде 61’
17’ Карим Бензема
19’ Серхио Рамос
28’ Карим Бензема
61’ Федерико Вальверде

Матч против Эйбара стал для Королевского клуба пятым подряд без пропущенных мячей. Не пропустив от команды Хосе Луиса Мендилибара, Куртуа продолжил свою "сухую" серию до 536 минут, информирует Marca. Бельгиец превзошел достижение экс-голкипера Реала Кейлора Наваса – 517 минут.

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Напомним, Куртуа перешел в Реал летом 2018 из Челси. В течение всего прошлого сезона вратаря беспощадно критиковали болельщики и эксперты, призывая тренерский штаб Королевского клуба вернуть в стартовый состав Кейлора Наваса.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Эйбар - Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас
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