Куртуа побил рекорд Наваса по продолжительности "сухой" серии в Реале

Англия — 9 нояб 1112
-
Бернли – Вест Хэм: Ярмоленко с упущенным шансом, очередной провал лондонцев, туманные перспективы украинца и компании
-
Бавария легко растоптала Боруссию Д – очередной ужасный выезд "шмелей" в МюнхенГермания — 9 нояб 164
-
Реал разгромил Эйбар и стал лидером чемпионата Испании – соперник сборной Украины получил полную авоську головИспания — 9 нояб 200
-
Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча БундеслигиГермания — 9 нояб 801
-
Гвардиола vs Клопп: полная история противостояния гениальных тренеров нашего времениАнглия — 9 нояб 1221