Ейбар – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Реал розгромив Ейбар у виїзному матчі 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу Ейбар – Реал.

Підопічні Зінедіна Зідана не відчули серйозного опору від команди Хосе Луїса Менділібара. Зіркові гості вже у перші 30 хвилин гри зняли всі питання щодо переможця. Рахунок у матчі на 17-й хвилині відкрив Бензема, вже через дві хвилини Серхіо Рамос ударом з пенальті подвоїв перевагу мадридців, а на 28-й хвилині Бензема реалізував ще один удар з 11 метрів. У другому таймі єдиний гол забив Федеріко Вальверде, для якого це взяття воріт стало дебютним у складі Реала.

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Після звітного матчу Королівський клуб очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Щоправда, потіснити Реал з вершини вже сьогодні може Барселона, яка проводить свій матч 13-го туру проти Сельти.

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