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Ейбар – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

22:43 142 Читать на русском
Ейбар – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Ейбар – Реал – відео голів та огляд матчу

Реал розгромив Ейбар у виїзному матчі 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу Ейбар – Реал.

 
Карім Бензема 17’
Серхіо Рамос 19’
Карім Бензема 28’
Федеріко Вальверде 61’
17’ Карім Бензема
19’ Серхіо Рамос
28’ Карім Бензема
61’ Федеріко Вальверде

Підопічні Зінедіна Зідана не відчули серйозного опору від команди Хосе Луїса Менділібара. Зіркові гості вже у перші 30 хвилин гри зняли всі питання щодо переможця. Рахунок у матчі на 17-й хвилині відкрив Бензема, вже через дві хвилини Серхіо Рамос ударом з пенальті подвоїв перевагу мадридців, а на 28-й хвилині Бензема реалізував ще один удар з 11 метрів. У другому таймі єдиний гол забив Федеріко Вальверде, для якого це взяття воріт стало дебютним у складі Реала.

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Після звітного матчу Королівський клуб очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Щоправда, потіснити Реал з вершини вже сьогодні може Барселона, яка проводить свій матч 13-го туру проти Сельти.

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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ейбар - Реал Мадрид Ейбар Ейбар
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