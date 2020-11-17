"Я хотів підписати Куртуа, і коли все з'явилося у пресі, це було не дуже добре. Як тільки він з'явився на обкладинках каталонських газет, мене почали запитувати, я відповідав "ні".

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Я не розумів, чому люди не хочуть, щоб ми його підписували. Мені він здавався найкращим варіантом. У підсумку ми підписали тер Штегена. Я поговорив з Куртуа і закрив це питання", – цитує Бордаса Marca.

Куртуа у 2018-му перейшов з Челсі у Реала. Наразі секундантом бельгійця у Мадриді є український голкіпер Андрій Лунін.

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