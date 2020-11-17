"Я хотел подписать Куртуа, и когда все появилось в ЗМИ, это было не очень хорошо. Как только он появился на обложках каталонских газет, меня начали спрашивать, я отвечал "нет".

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Я не понимал, почему люди не хотят, чтобы мы его подписывали. Мне он казался лучшим вариантом. В итоге мы подписали тер Штегена. Я поговорил с Куртуа и закрыл этот вопрос", – цитирует Бордас Marca.

Куртуа в 2018-м перешел из Челси в Реал. Сейчас секундантом бельгийца в Мадриде является украинский голкипер Андрей Лунин.

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