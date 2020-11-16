"В епізоді з помилкою Луніна, мені здається, що він хотів себе проявити. М'яч контролював Матвієнко, це всі бачили. Він міг зробити все, що завгодно – і в аут вибити, і п'ятою віддати. А тут ні з того, ні з сього з'явився Лунін. Природно, це фатальна помилка. Відсутність практики завжди буде позначатися на будь-якому воротареві.

Леоненко: Луніна потрібно жорстко сварити

Кожен день всі пишуть, чекають, коли він вже буде в основному складі в Реалі. Тут так само як і з Коноплянкою, якого продавали щодня кудись. Я думаю, що ця помилка відсунула шанси Луніна дебютувати в стартовому складі Реала. Тим більше Реал теж нестабільний і вже давно.

Але мені в цій грі сподобався Циганков. Як у відомій пісні: Віті треба вийти, але не в другому таймі, а в першому. Він вийшов і бив по воротах. У першому таймі всі били по воротах, але ці удари не були небезпечними. Ми завдали чотири удари, а поляки – один", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

Зауважимо, збірна України поступилась полякам у спарингу (0:2), а через кілька днів програла матч Ліги націй з Німеччиною (1:3). Тепер на підопічних Шевченка очікує вирішальне протистояння зі Швейцарією 17 листопада.

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