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Куртуа – найкращий голкіпер 2018 року за версією IFFHS

19:35 50 Читать на русском
Куртуа – найкращий голкіпер 2018 року за версією IFFHS
Тібо Куртуа / фото: ФК Реал

Міжнародна організація історії та статистики (IFHHS) назвала найкращого голкіпера світу за підсумками 2018 року. Ним став воротар Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа.

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа став найкращим серед гравців свого амплуа у 2018 році за версією IFFHS. Куртуа став лише третім бельгійцем, який здобув дану нагороду, інформує офіційний сайт Організації.

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Раніше найкращими голкіперами ставали бельгійці Жан-Марі Пфафф (1986) та Мішель Прюдомм (1994).

Друге місце у голосуванні посів голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон, третє – воротар Баварії Мануель Нойєр.

Нагадаємо, влітку 2018 року Куртуа покинув Челсі та підписав контракт з Реалом. У складі збірної Бельгії голкіпер посів 3 місце на ЧС-2018.

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Теги
Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгія Бельгія Іспанія IFFHS
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