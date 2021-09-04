22-річний француз розізлився через зірваний перехід у Челсі, стверджує Sport Bible. Зараз гравець не відповідає на телефонні дзвінки спортивного директора Мончі й головного тренера Хулена Лопетегі.

Челсі не зміг оформити перехід Кунде

Цього літа лондонці пропонували Севільї майже 43 мільйони фунтів за Кунде, але іспанський колектив прагнув виручити за нього не менше 68 млн. Челсі не став збільшувати пропозиції та відмовився підписувати Жюля цього літа.

Зауважимо, Жюль Кунде грає за андалусійців з 2019-го. У нинішньому сезоні француз провів два поєдинки у Ла Лізі.

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