22-летний француз разозлился из-за сорванного перехода в Челси, утверждает Sport Bible. Сейчас игрок не отвечает на телефонные звонки спортивного директора Мончи и главного тренера Хулена Лопетеги.

Челси не смог оформить переход Кунде

Этим летом лондонцы предлагали Севильи почти 43 миллиона фунтов за Кунде, но испанский коллектив стремился выручить за него не меньше 68 млн. Челси не стал увеличивать предложение и отказался подписывать Жюля этим летом.

Заметим, Жюль Кунде играет за андалусийцев с 2019-го. В нынешнем сезоне француз провел два поединка в Ла Лиге.

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