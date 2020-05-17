Кумедний промах по порожніх воротах у матчі жіночого чемпіонату Білорусі

Капітан жіночої команди Немана Катерина Дудко відзначилася прикрим фейлом в поєдинку 3 туру чемпіонату Білорусі.

Зауважимо, що чемпіонат Білорусі серед жінок, як і чоловічі змагання, продовжує проходити у штатному режимі попри пандемію COVID-19.

На 7-й хвилині матчу Немана проти збірної Білорусі U-19, яка теж виступає у Вищій лізі, гравчиня господарів втратила розкішну можливість для взяття воріт.

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Після помилки голкіпера суперників Дудко могла спокійно забивати з лінії воротарського майданчика, проте замість удару незграбно махнула ногою, а м'яч залишив межі поля. На її щастя, згодом футболістка все ж зуміла відзначитися голом, а Неман здобув перемогу 2:1.

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