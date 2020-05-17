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Забавный промах по пустым воротам в матче женского чемпионата Беларуси

16:02 60 Читати українською
Забавный промах по пустым воротам в матче женского чемпионата Беларуси
Удивительный промах в чемпионате Беларуси / Белта

Капитан женской команды Немана Екатерина Дудко отличилась досадным фейлом в поединке 3 тура чемпионата Беларуси.

Заметим, что чемпионат Беларуси среди женщин, как и мужские соревнования, продолжает проходить в штатном режиме несмотря на пандемию COVID-19.

На 7-й минуте матча Немана против сборной Беларуси U-19, которая тоже выступает в Высшей лиге, игрок хозяев упустила роскошную возможность для взятия ворот.

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После ошибки голкипера соперников Дудко могла спокойно забивать с линии вратарской, однако вместо удара неуклюже махнула ногой, а мяч покинул пределы поля. К ее счастью, позже футболистка все же сумела отличиться голом, а Неман одержал победу 2:1.

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Мир Беларусь футбольные курьёзы Женский футбол
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