"Це правда, коли з вами трапляються такі речі або коли поруч з вами є хворі люди, життя трохи змінюється.

Куман розповів про скрутне фінансове становище Барселони

Після серцевого нападу я, напевно, став думати про речі трохи по-іншому. Шанс очолити Барсу був зараз або ніколи. Мені 57 років, я багато років у професії і не хочу закінчувати кар'єру в 70. Момент настав", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, нідерландський фахівець влітку очолив каталонський гранд після звільнення Кіке Сетьєна. Раніше Куман тренував збірну Нідерландів.

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