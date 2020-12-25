"Это правда, когда с вами случаются такие вещи или когда рядом с вами есть больные люди, жизнь немного меняется.

Куман рассказал о плохом финансовом положении Барселоны

После сердечного приступа я, наверное, стал думать о вещах немного по-другому. Шанс возглавить Барсу был сейчас или никогда. Мне 57 лет, я много лет в профессии и не хочу заканчивать карьеру в 70. Момент настал", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, нидерландский специалист летом возглавил каталонский гранд после увольнения Кике Сетьена. Ранее Куман тренировал сборную Нидерландов.

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