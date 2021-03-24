Головний тренер Барселони Рональд Куман зустрівся з керівництвом клубу задля обговорення свого майбутнього на чолі клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта, спортивний директор Матеу Алемані та технічний директор клубу Рамон Планес запевнили Кумана, що розраховують на співпрацю із ним і в наступному сезоні, повідомляє Marca з посиланням на TV3.

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Зазначається, що рішення було ухвалене саме тоді, коли Барселона почала демонструвати свою найкращу гру в сезоні, аби наставник спокійно готував "блаугранас" до вирішального відрізку сезону. Додамо, що каталонці залишаються одними з фаворитів на чемпіонат та Кубок Іспанії.

Наразі Барселона посідає друге місце у першості, відстаючи від Атлетіко на 4 очки. Окрім цього, "синьо-гранатові" вийшли до фіналу Кубка Іспанії, де зустрінеться з Атлетіком Більбао вже 17 квітня.

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