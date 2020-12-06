"Цю поразку складно пояснити. Перший тайм не був хорошим. У другому ми були кращими, але це неймовірно, що ми програли через помилки, яких не очікують від нашої команди. Ставлення сьогодні було не найкращим. І не тільки з боку захисників.

Кадіс – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дуже складно пояснити деякі з пропущених м'ячів. Я думаю, що це могло статися через недостатню концентрацію. Нам не вистачає агресивності без м'яча. У цьому може бути причина пропущених м'ячів.

Непросто пояснити, як ми пропустили другий гол. Це величезний крок назад у наших шансах на боротьбу за Ла Лігу. Це розчаровує, але ми повинні з цим змиритися. Відстань у 12 очок до такої сильної команди, як Атлетіко, – це багато", – цитує Кумана Marca.

До слова, після цього матчу Кадіс піднявся на 5-е місце в таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 18 очок. Барселона (14) – на 7-му місці. Очолює турнірну таблицю мадридський Атлетіко (26). На другому місці Реал Сосьєдад (24). Замикає трійку лідерів Реал (20).

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