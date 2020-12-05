Барселона перед матчем проти Кадіса відставала від новачка на одне очко, а в разі перемоги каталонці піднялись би на п'яту позицію – приємного досі мало, але це краще, ніж сьоме місце у середині грудня. На цей поєдинок Рональд Куман кинув у бій майже всіх доступних лідерів, окрім Дембеле. Здавалося, що "жовта субмарина" (так, Кадіс теж так називається) приречена.

Барса захопила ініціативу одразу зі стартовим свистком, притиснувши суперника до його штрафного, однак перша ж вилазка господарів завершилася взяттям воріт каталонців – Мінгеса зрізав подачу з кутового у власні ворота, тер Штеген парирував перед собою, а Хіменес тут же зіграв на добиванні. 1:0! Це був дебютний і останній удар Кадіса у першому таймі. Арбітри довго переглядали гол на повторах, але виручити гранда не вдалось.

"Блаугранас" одразу ж провели два моменти у відповідь. На 14-й хвилині забивати міг Коутінью, який замикав простріл Деста на дальню стійку ударом на трибуни, а на 16-й Брейтвейт отримав проникний пас від Мессі й пробив з правого краю штрафного – Ледешма парирував ногою!

Втім, досить швидко тиск каталонців здувся. В наступні 25 хвилин Барселона мляво катала м'яч у середині поля й періодично завантажувала його у карний майданчик верховими передачами, однак вони не створювали жодної гостроти. За цей період у гостей був лише один удар Мессі зі штрафного, який Ледешма парирував кулаками.

Аж перед самим свистком на перерву індивідуальний клас "синьо-гранатових" міг витягнути Барсу з дурної ситуації – на 43-й хвилині Мессі з кутового закрутив м'яч під поперечку, а на 44-й де Йонг повторив спробу. В обох випадках господарів врятував голкіпер Ледешма. Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Кадіса.

На другий тайм Рональд Куман випустив Педрі та Дембеле, а Барселона закрила Кадіс у його штрафний – навіть центрбеки "блаугранас" підтримували атаку на чужій третині поля. Гостроти такий футбол не приносив, за виключенням моменту на 50-й хвилині, коли Мессі увірвався в штрафний та пробив – Ледешма діяв надійно.

Зрештою, на 58-й домінування гостей в русі м'яча таки вилилось у взяття воріт: Альба отримав проникну передачу на лівий край карного майданчика й пробив з рикошетом від Алькали у ближній кут – 1:1! Гол зарахували саме на захисника Кадіса.

У відповідь Альваро Сервеза Діас випустив на поле Негредо, хоча всі розуміли – шансів перемогти у Кадіса небагато. Втім, на 63-й хвилині інтригу відродив Лангле, який не зміг обробити вкидання Альби з аута у власний штрафний, а потім ще й зупинився в надії, що м'яч підбере тер Штеген – саме в цей момент його і обікрав Негредо, який тут же обіграв голкіпера та де Йонга, пробивши у порожні ворота. 2:1!

Очікувалось, що після такого приниження Барселона піде топити "жовту субмарину", але за 20 наступних хвилин каталонці створили всього два моменти. На 72-й Дест отримав розрізний пас від Бускетса й пробив у дальній кут, спрямувавши м'яч у сантиметрах від стійки, а на 74-й Мессі накрутив захисників і закинув м'яч за комірець голкіперу – Ледешма впорався. При цьому Кадіс на 82-й хвилині міг покарати контратакою з виходом Альєхо на побачення з тер Штегеном, однак Марк-Андре врятував Барселону від ганьби.

В ендшпілі зустрічі гості вже збилися на штурм. На 84-й хвилині Мессі стріляв низом з центру штрафного, на 84-й П'яніч з його рикошету пробивав під гострим кутом, а на 88-й з правого краю воротарського завдав удару Грізманн – Ледешма витягнув усі спроби! Кадіс також не сидів без діла, огризнувшись виходом 2-в-1, однак Адеканьє в завершенні епізоду і пробив неточно, і в офсайд потрапив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів!

Таким чином, Кадіс бив обох іспанських гегемонів, набрав 18 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Барселона, маючи 14 залікових балів у активі, поки що залишається на сьомій сходинці.