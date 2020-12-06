"Это поражение сложно объяснить. Первый тайм не был хорошим. Во втором мы были лучше, но это невероятно, что мы проиграли из-за ошибок, которых не ждут от нашей команды. Отношение сегодня было не самым лучшим. И не только со стороны защитников.

Кадис – Барселона – 2:1 – видео голов и обзор матча

Очень сложно объяснить некоторые из пропущенных мячей. Я думаю, что это могло произойти из-за недостаточной концентрации. Нам не хватает агрессивности без мяча. В этом может быть причина пропущенных мячей.

Непросто объяснить, как мы пропустили второй гол. Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Это разочаровывает, но мы должны с этим смириться. Расстояние в 12 очков до такой сильной команды, как Атлетико – это много", – цитирует Кумана Marca.

К слову, после этого матча Кадис поднялся на пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. Барселона (14) – на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский Атлетико (26). На втором месте Реал Сосьедад (24). Замыкает тройку лидеров Реал (20).

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