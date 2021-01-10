"Здається, що я маю щось проти Пуча, але це не так. Днями я говорив про молодих гравців, яким потрібні хвилини. Можливо, їм слід піти, але це не тільки Рікі.

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Є також Конрад, Хуніор, Матеус... У них немає ігрових хвилин, тому я говорю не тільки про Рікі. Я хочу якнайкращого для всіх гравців. Я розмовляю з ними. Ви повинні спілкуватися, щоб шукати найкращі варіанти", – цитує Кумана Marca.

Раніше видання El Pais переконувало, що Пуч "зливав" інформацію з роздягальні Барси у ЗМІ, чим 21-річний гравець розгнівав тренера каталонців. У нинішньому сезоні Ла Ліги хавбек лише тричі виходив на поле.

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