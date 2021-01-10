"Кажется, что я имею что-то против Пуча, но это не так. На днях я говорил о молодых игроках, которым нужны минуты. Возможно, им следует уйти, но это не только Рики.

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Есть также Конрад, Хуниор, Матеус... У них нет игровых минут, поэтому я говорю не только о Рики. Я хочу наилучшего для всех игроков. Я разговариваю с ними. Вы должны общаться, чтобы искать лучшие варианты", – цитирует Кумана Marca.

Ранее издание El Pais убеждало, что Пуч "сливал" информацию из раздевалки Барсы в СМИ, чем 21-летний игрок разгневал тренера каталонцев. В нынешнем сезоне Ла Лиги хавбек лишь трижды выходил на поле.

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