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Барселона не розраховує на Суареса – Куман сповістив про це форварда

14:55 - Читать на русском
Барселона не розраховує на Суареса – Куман сповістив про це форварда
Луїс Суарес / EFE

Форвард Барселони Луїс Суарес, скоріш за все, не залишиться в команді на наступний сезон.

Новий наставник Барселони Рональд Куман у телефонному режимі сповістив Суареса про те, що не розраховує на нього у наступному сезоні, повідомляє RAC1.

Барселона може використати Суареса для підписання лідера Аякса

За інформацією джерела, гравець не отримував від клубу повідомлення про дату початку тренувальних зборів. Незабаром юристи Барселони мають зустрітись з представниками уругвайця, щоб домовитися про розірвання контракту, термін якого має минути у 2021 році. Додамо, що Суареса активно пов'язують з трансфером в Аякс.

Зауважимо, уругваєць виступає за Барселону з 2014 року. В сезоні 2019/20 Луїс забив 21 гол у 36 матчах всіх турнірів. Його контракт розрахований до літа наступного року.

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Теги
Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Трансфери Рональд Рональд Куман Трансфери Барселони
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