Куман очолить Барселону, – Бартомеу

Рональд Куман стане новим наставником "синьо-гранатових" замість звільненого Кіке Сетьєна. Про це на прес-конференції заявив президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу.

Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата

"Так, Куман стане головним тренером Барселони, якщо не трапиться чогось екстраординарного. Ми вибрали його за його філософію, також він знає наш клуб. Куман був першим, кому я зателефонував.

Чому він не прийшов у січні? Залишалося кілька місяців до Євро-2020, а Рональд тренував збірну Нідерландів.Він не міг залишити національну команду без тренера незадовго до старту турніру. Тепер же Куман готовий втілити в життя свою мрію", – цитує Бартомеу AS.

Раніше 57-річний наставник вже прибув до Іспанії, попередньо погодивши розрив контракту з Королівським футбольним союзом Нідерландів.

Куман захищав кольори Барселони в статусі гравця з 1989-го по 1995 рік, вигравши Кубок чемпіонів та 4 рази – Ла Лігу. З 1998-го по 2000-й працював у Барселоні асистентом Луї ван Гала. Також тренував Вітесс, Аякс, Бенфіку, ПСВ, Валенсію, АЗ, Фейєнорд, Саутгемптон та Евертон.

З 2018 року очолював національну збірну Нідерландів, яка стане першим суперником України на чемпіонаті Європи-2020. Таким чином, "помаранчеві" на Євро-2020 матимуть нового тренера. Що стосується Барселони, то Мессі та Ко за підсумками сезону 2019/20 не здобули жодного трофею.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною