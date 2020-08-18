Куман возглавит Барселону, – Бартомеу

Рональд Куман станет новым наставником "сине-гранатовых" вместо уволенного Кике Сетьена. Об этом на пресс-конференции заявил президент клуба Жозеп-Мария Бартомеу.

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"Да, Куман станет главным тренером Барселоны, если не случится чего-то экстраординарного. Мы выбрали его за его философию, также он знает наш клуб. Куман был первым, кому я позвонил.

Почему он не пришел в январе? Оставалось несколько месяцев до Евро-2020, а Рональд тренировал сборную Нидерландов. Он не мог оставить национальную команду без тренера незадолго до старта турнира. Теперь же Куман готов воплотить в жизнь свою мечту", – цитирует Бартомеу AS.

Ранее 57-летний наставник уже прибыл в Испанию, предварительно согласовав разрыв контракта с Королевским футбольным союзом Нидерландов.

Куман защищал цвета Барселоны в статусе игрока с 1989 по 1995 год, выиграв Кубок чемпионов и 4 раза – Ла Лигу. С 1998-го по 2000-й работал в Барселоне ассистентом Луи ван Гала. Также тренировал Витесс, Аякс, Бенфику, ПСВ, Валенсию, АЗ, Фейеноорд, Саутгемптон и Эвертон.

С 2018 года возглавлял национальную сборную Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на чемпионате Европы-2020. Таким образом, "оранжевые" на Евро-2020 будут играть по руководством нового тренера. Что касается Барселоны, то Месси и Ко по итогам сезона 2019/20 не завоевали ни одного трофея.

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