Нещодавно Жерар Піке вкотре наїхав на суддівство, заявивши, що нібито 85% арбітрів підтримують Реал. За ці висловлювання футболіста можуть дискваліфікувати на термін від 4 до 12 матчів або покарати штрафом від 601 до 3005 євро.

Піке звинуватив іспанських суддів у симпатіях до Реала

"Це слова Піке. Я можу дати коментар тільки щодо цього сезону, а не про попередні. Були рішення, через які нам не пощастило, але я не думаю, що вони були спрямовані проти нас. Це рішення суддів і VAR.

Я завжди вважаю, що судді працюють чесно. Вони приймають рішення, виходячи з того, що бачать, і не підтримують будь-яку команду", – цитує Кумана Marca.

Знаменитий хлопчик у футболці Мессі з пластику пройшов через пекло — довелося покинути школу і переїхати в інше місто