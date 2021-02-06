Недавно Жерар Пике в очередной раз наехал на судейство, заявив, что якобы 85% арбитров поддерживают Реал. За эти высказывания футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом от 601 до 3005 евро.

Пике обвинил испанских судей в симпатиях к Реалу

"Это слова Пике. Я могу дать комментарий только об этом сезоне, а не о предыдущих. Были решения, из-за которых нам не повезло, но я не думаю, что они были направлены против нас. Это решение судей и VAR.

Я всегда считаю, что судьи работают честно. Они принимают решения, исходя из того, что видят, и не поддерживают какую-либо команду", – цитирует Кумана Marca.

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