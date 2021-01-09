У матчі 18-го туру Барселона на виїзді знищила Гранаду. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гру було зроблено ще до перерви: дубль Мессі та гол плюс пас від Грізманна поставили хрест на мріях Гранади здобути бодай очко у матчі проти Барселони.

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В середині другого тайму Антуан зрівнявся з Мессі за кількістю голів у матчі. А під кінець зустрічі господарі ще й залишились меншості – за підніжку було вилучено Хесуса Вальєхо.

Перемога дозволила Барселоні набрати 34 очки і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Гранада з 24-ма пунктами залишилась сьомою.

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