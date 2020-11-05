"Я пам'ятаю зустріч з Платіні в Гамбурзі після Кубка УЄФА. Він запитав, що я думаю про VAR. Я сказав, що я проти. Бо футбол – це яскраве дійство для вболівальників на трибунах і біля телевізорів. Я противник VAR. Абсолютно. Футбол – це не баскетбол. Як можна довіряти рішення арбітрам, які сидять далеко від поля біля екранів", – зазначив Луческу на прес-конференції.

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За інформацією Sport.es, УЄФА може сприйняти ці слова тренера Динамо за скарги на суддівство або неспортивну поведінку. У цьому випадку йому буде загрожувати дискваліфікація на матч-відповідь проти Барселони.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось "блаугранас" (1:2) та залишилось на третьому місці групи G з 1 очком.

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