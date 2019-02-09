Кулач відмовив Олександрії і має пропозицію з Росії, – ЗМІ

Форвард Ворскли Владислав Кулач відмовився переходити в Олександрію і отримав пропозицію від російського клуба.

Олександрія не змогла підписати форварда Ворскли Владислава Кулача, повідомляє FootBoom. Гравець не зміг узгодити деталі особистого контракту.

За умовами контракту Кулач може в будь-який момент повернутися у Шахтар

Шахтар, якому належать права на футболіста, був не проти віддати його в оренду до третьої команди УПЛ нинішнього сезону.

За непідтвердженою інформацією, Кулач отримав пропозицію від одного з клубів РПЛ. У Ворсклі він також кар'єру не продовжить.

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