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За умовами контракту Кулач може в будь-який момент повернутися у Шахтар

12:32 4 Читать на русском
За умовами контракту Кулач може в будь-який момент повернутися у Шахтар
Владислав Кулач / фото: УПЛ

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував ситуацію довкола можливого повернення Владислава Кулача у Шахтар.

"У нас є три нападники, чи потрібний в рамках чемпіонату України четвертий — треба думати.

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До того ж багато залежатиме від позиції Шахтаря щодо Владислава Кулача. Там такі умови орендної угоди, за якої вони можуть в будь-яку хвилину забрати футболіста і розвивати його в іншому напрямку", – сказав Лисак в коментарі Sport.pl.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація що між Ворсклою та Шахтарем тривають переговори щодо майбутнього Кулача. Полтавська команда влітку взяла форварда у річну оренду.

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Теги
Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Владислав Кулач Владислав Кулач Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла Трансфери Олег Лисак
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