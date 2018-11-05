Кулач став на захист Кадара, якого дискваліфікували за плювок у напрямку арбітра

На думку Владислава Кулача, Кадара покарали надто жорстко.

У матчі проти полтавської Ворскли захисник Динамо Тамаш Кадар плюнув у напрямку арбітра, за що отримав бан на 3 матчі.

"Відповідь на перше звернення не була підготовлена, щоб не вплинути на Вашу психіку", – КДК ФФУ відповів на лист Кадара

На думку форварда Ворскли Владислава Кулача, таке покарання надто жорстке.

"Під час матчу цього епізоду не помітив. Побачив тільки в повторі. Але було видно, що він плював не в суддю, відстань до арбітра було пристойна.

Мені здається, покарання у вигляді трьох матчів дискваліфікації занадто суворе", – сказав Кулач у ефірі телеканалу "Футбол 1".