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Кулач встал на защиту Кадара, которого дисквалифицировали за плевок в сторону арбитра

19:04 50 Читати українською
Кулач встал на защиту Кадара, которого дисквалифицировали за плевок в сторону арбитра
Владислав Кулач / Фото: соцсети

По мнению Владислава Кулача, Кадара наказали слишком жестко.

В матче против полтавской Ворсклы защитник Динамо Тамаш Кадар плюнул в направлении арбитра, за что получил бан на 3 матча.

"Ответ на первое обращение не был подготовлен, чтобы не повлиять на Вашу психику", – КДК ФФУ ответил на письмо Кадара

По мнению форварда Ворсклы Владислава Кулача, такое наказание слишком жесткое.

"Во время матча этого эпизода не заметил. Увидел только в повторе. Но было видно, что он плевал не в судью, расстояние к арбитру было приличное.

Мне кажется, наказание в виде трех матчей дисквалификации слишком строгое", – сказал Кулач в эфире телеканала "Футбол 1".

Украина12 тур

Ворскла - Динамо Киев: Суббота 20 октября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Владислав Кулач Владислав Кулач Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Ворскла - Динамо Киев
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