Кулач встал на защиту Кадара, которого дисквалифицировали за плевок в сторону арбитра

По мнению Владислава Кулача, Кадара наказали слишком жестко.

В матче против полтавской Ворсклы защитник Динамо Тамаш Кадар плюнул в направлении арбитра, за что получил бан на 3 матча.

"Ответ на первое обращение не был подготовлен, чтобы не повлиять на Вашу психику", – КДК ФФУ ответил на письмо Кадара

По мнению форварда Ворсклы Владислава Кулача, такое наказание слишком жесткое.

"Во время матча этого эпизода не заметил. Увидел только в повторе. Но было видно, что он плевал не в судью, расстояние к арбитру было приличное.

Мне кажется, наказание в виде трех матчей дисквалификации слишком строгое", – сказал Кулач в эфире телеканала "Футбол 1".