"Після виклику в 2018 році у збірну дуже багато чого змінилося. Перший час були травми, переходи, так що в невиклику нічого дивного не було.

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Зараз, коли повернувся у Ворсклу після року невдач, я повернув свої сили, сподіваюся допомагати команді в кожному матчі. Стараюсь, щоб потрапити у збірну, намагаюся допомагати команді. Все залежить тільки від мене, це зрозуміло. Працюємо над цим", – сказав Кулач в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, у поточному сезоні в активі 27-річного форварда 9 матчів за Ворсклу у всіх турнірах та 7 забитих м'ячів. Кулач раніше вже викликався в збірну України, проте так і не дебютував за головну команду.

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