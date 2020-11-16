"После вызова в 2018 году в сборную очень многое изменилось. Первое время были травмы, переходы, так что в невызове ничего удивительного не было.

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Сейчас, когда вернулся в Ворсклу после года неудач, я вернул свои силы, надеюсь помогать команде в каждом матче. Стараюсь, чтобы попасть в сборную, стараюсь помогать команде. Все зависит только от меня, это понятно. Работаем над этим", – сказал Кулач в эфире Профутбол Digital.

Заметим, что в текущем сезоне в активе 27-летнего форварда 9 матчей за Ворсклу во всех турнирах и 7 забитых мячей. Кулач ранее уже вызывался в сборную Украины, однако так и не дебютировал за главную команду.

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