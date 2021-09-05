Нападник Владислав Кулач мав проблеми зі здоров'ям, через які найближчим часом не вийде на футбольне поле.

Форварду Динамо Владиславу Кулачу зробили операцію пов'язану із ритмом серця, повідомляє ТаТоТаке.

Динамо оприлюднило заявку на Лігу чемпіонів – Луческу визначився з долею Супряги та Кулача

Операція не була складною, але терміни відновлення 28-річного гравця не зазначаються. У той же час Владислав не повернеться у Ворсклу, про що раніше говорили у ЗМІ. Сам тренер полтавського клубу Юрій Максимов підтверджував, що між клубами був діалог щодо Кулача.

Нагадаємо, наприкінці липня Владислав підписав контракт з Динамо, однак провів лише 2 офіційні матчі без результативних дій.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну