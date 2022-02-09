Кулач – про збори Динамо: "Відчувається втома, хочеться швидше додому"
"Мій м'яч можна назвати найбільш видовищним голом зборів? Головне, що вдалося забити. Думаю, за такою грою для нас важливим був результат. Слава богу, виграли. Гра була дуже важкою, у попередньому матчі теж витратили багато сил. Але, повторюсь, це збори, а на зборах ніколи не буває легко. Тож трохи відчувається втома.
Розкішний гол Кулача у відеоогляді матчу Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0 >
У чому причина низької кількості ударів? Напевно, так виходило за грою. Думаю, що виправимо цей момент – буде більше ударів по воротах та більше забитих м'ячів.
Чи скучив вже за домом і родиною? Звичайно, збори – це завжди складно. Особливо останніми днями збору швидше хочеш додому, чекаєш на вихідні. Але ми розуміємо, що необхідно певний період перетерпіти. Попереду ще два дні роботи, розслаблятися не можна. Коли у нас буде пауза між зборами, тоді й відпочиватимемо", – цитує Владислава сайт киян.
У нинішньому сезоні Кулач провів 5 офіційних матчів, в яких відзначився одним голом.
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