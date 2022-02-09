"Мій м'яч можна назвати найбільш видовищним голом зборів? Головне, що вдалося забити. Думаю, за такою грою для нас важливим був результат. Слава богу, виграли. Гра була дуже важкою, у попередньому матчі теж витратили багато сил. Але, повторюсь, це збори, а на зборах ніколи не буває легко. Тож трохи відчувається втома.

Розкішний гол Кулача у відеоогляді матчу Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0 >

У чому причина низької кількості ударів? Напевно, так виходило за грою. Думаю, що виправимо цей момент – буде більше ударів по воротах та більше забитих м'ячів.

Чи скучив вже за домом і родиною? Звичайно, збори – це завжди складно. Особливо останніми днями збору швидше хочеш додому, чекаєш на вихідні. Але ми розуміємо, що необхідно певний період перетерпіти. Попереду ще два дні роботи, розслаблятися не можна. Коли у нас буде пауза між зборами, тоді й відпочиватимемо", – цитує Владислава сайт киян.

У нинішньому сезоні Кулач провів 5 офіційних матчів, в яких відзначився одним голом.

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