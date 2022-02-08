Динамо обіграло Динамо Тбілісі (1:0) в одному з останніх спарингів на другому зимовому зборі. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2022 року

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0

Гол: Кулач, 21

Команди провели цікавий насичений матч. Моменти регулярно виникали поблизу обох воріт, але забити вдалося лише раз. Зробив це Владислав Кулач, який розкішним ударом з-за меж штрафного вразив ціль.

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До завершення другого зимового збору підопічні Мірчі Луческу проведуть іще один спаринг. Наступну гру Динамо Київ проведе 10 лютого проти боснійського клубу Широки Брієг.