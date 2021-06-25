Кухаревич зустрінеться з Неймаром і Мбаппе у першому турі – Ліга 1 оприлюднила календар на сезон 2021/22
Французька еліта визначилась із датою старту та завершення кампанії 2021/22, а також вже створила календар.
Нова кампанія Ліги 1 стартує 8 серпня 2021-го, а завершиться 21 травня 2022 року. Це базові дати, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.
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Перший тур складатиметься з 10-ти ігор, адже у чемпіонаті братимуть участь 20 колективів. Зокрема, Труа Миколи Кухаревича зустрінеться з ПСЖ Неймара, Мбаппе та компанії. А от чинний чемпіон Лілль проекзаменує Метц.
Розклад стартового ігрового дня виглядає наступним чином:
Бордо – Клермон
Ліон – Брест
Метц – Лілль
Монако – Нант
Монпельє – Марсель
Ніцца – Реймс
Ренн – Ланс
Сент-Етьєн – Лор'ян
Страсбур – Анже
Труа – ПСЖ
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Повний календар Ліги 1 на сезон 2021/22: