Баварія топ-матчем відкриє новий сезон Бундесліги – у Борусії Д також непростий старт
25 червня 14:22 - Читать на русском
Бундесліга оприлюднила розклад першого туру сезону 2021/22.
Чемпіон традиційно відкриває розіграш топ-матчем. 13 серпня Баварія розпочне захист титулу протистоянням з гладбахською Борусією.
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Наступного дня Борусія Дортмунд прийматиме Айнтрахт, а РБ Лейпциг поїде в гості до Майнца. Новачків – Бохум і Гройтер Фюрт – проекзаменують Вольфсбург та Штутгарт відповідно.
Також відома дата Суперкубка Німеччини – Баварія і Борусія Д розіграють трофей 18 серпня.
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