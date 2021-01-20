Визначилась доля форварда Руха Миколи Кухаревича на наступні півроку.

Агент Кухаревича: Якщо він підпише контракт з іншим агентством і перейде в інший клуб без нашої участі – підемо в суд

19-річний футболіст до кінця поточного сезону виступатиме у складі львівського клубу, повідомляє видання Meta Ratings. Сьогодні, 20 січня, гравець молодіжної збірної України вилетів зі своєю командою на закордонний збір до Туреччини, попри анонсований перехід в Андерлехт.

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в бельгійській команді, але договір про його перехід між клубами поки не було підписано.

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