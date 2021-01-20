Определилась судьба форварда Руха Николая Кухаревича на следующие полгода.

Агент Кухаревича: Если он подпишет контракт с иным агентством и перейдет в другой клуб без нашего участия – пойдем в суд

19-летний футболист до конца текущего сезона будет выступать в составе львовского клуба, сообщает издание Meta Ratings. Сегодня, 20 января, игрок молодежной сборной Украины вылетел со своей командой на зарубежный сбор в Турцию, несмотря на анонсированный переход в Андерлехт.

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в бельгийской команде, но договор о его переходе между клубами пока не был подписан.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?