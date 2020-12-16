Форвард Руха Микола Кухаревич прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 у матчі 13-го туру УПЛ та інтерес з боку скаутів до своєї персони.

"Емоції після матчу лише позитивні. Команда здобула першу перемогу, а мені вдалось забити. Дуже радий. У моменті із голом побачив, що Мар’ян Мисик прострілює до штрафного майданчика, вирішив прийняти і одразу пробити. Вийшло так, що влучив. Відчуття після забитого гола просто фантастичні.

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Розмови про те, що за мною на грі стежитимуть скаути, давались взнаки психологічно. Все таки я молодий футболіст. Але я намагався впоратись із хвилюванням. Найголовніше, що ми виграли. Плани на майбутнє? Насамперед хочеться допомогти Руху, а там поживемо-побачимо", – зазначив Кухаревич у коментарі офіційному сайту клубу.

Додамо, що 19-річний нападник у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – нападник забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії. Обидві зустрічі команда Руслана Ротаня виграла.

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