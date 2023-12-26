У матчі 24-го туру другого за силою дивізіону Англії Суонсі зазнав принизливої поразки від Саутгемптона (0:5). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Англія, Чемпіоншип, 24-й тур

Саутгемптон – Суонсі – 5:0

Голи: Арібо, 17, Едозі, 48, Фрейзер, 74, 87, Адамс, 90+3

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У черговому матчі Чемпіоншипу Суонсі на виїзді був розгромлений Саутгемптоном. Господарі до перерви обмежились єдиним голом, не дозволивши супернику завдати бодай один удар у площину воріт. Одразу після відпочинку "святі" подвоїли свою перевагу, а в середині другого тайму зняли питання щодо переможця.

Наставник валлійців вирішив рятувати гру за допомогою Миколи Кухаревича, виділивши українському форварду 10 хвилин. Нашому земляку, який вперше за останні два місяця повернувся до складу Суонсі після травми, банально не вистачило часу, аби хоч якось змінити ситуацію. Натомість господарі зуміли оформити ще два м'ячі, довівши рахунок до непристойного.

Як наслідок, Саутгемптон набрав 48 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипу, Суонсі з 28-ма пунктами сімнадцятий.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кухаревич провів за англійську команду 11 матчів у всіх турнірах (близько 150 хвилин) і відзначився одним голом.

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