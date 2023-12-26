В матче 24-го тура второго по силе дивизиона Англии Суонси потерпел унизительное поражение от Саутгемптона (0:5). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Англия, Чемпионшип, 24-й тур

Саутгемптон – Суонси – 5:0

Голы: Арибо, 17, Эдози, 48, Фрейзер, 74, 87, Адамс, 90+3

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В очередном матче Чемпионшипа Суонси на выезде был разгромлен Саутгемптоном. Хозяева до перерыва ограничились единственным голом, не позволив сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот. Сразу после отдыха "святые" удвоили свое преимущество, а в середине второго тайма сняли вопрос о победителе.

Наставник валлийцев решил спасать игру с помощью Николая Кухаревича, выделив украинскому форварду 10 минут. Нашему земляку, который впервые за последние два места вернулся в состав Суонси после травмы, банально не хватило времени, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. В свою очередь хозяева сумели оформить еще два мяча, доведя счет до неприличного.

Как следствие, Саутгемптон набрал 48 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, Суонси с 28-ю пунктами семнадцатый.

Напомним, в текущем сезоне Кухаревич провел за английскую команду 11 матчей во всех турнирах (около 150 минут) и отметился одним голом.

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