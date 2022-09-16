Андрій Ярмоленко покинув Європу, але це не заважає йому залишатися ключовим гравцем для збірної України.

Влітку капітан збірної України Андрій Ярмоленко покинув англійський Вест Хем, подавшись на Близький Схід за комфортними умовами та неспішним футболом тамтешньої ліги. Нашого легіонера прихистив клуб Аль-Айн, який очолює ще один українець – Сергій Ребров.

Ярмола довго запрягав, але зараз роззабивався. Схоже, у національну команду на матчі проти Шотландії та Вірменії він прибуде у всеозброєнні. "Синьо-жовті" втратили Зінченка, Шапаренка та ще кількох важливих гравців, але голодний Ярмоленко явно націлений на рекорд Андрія Шевченка, до якого залишається 3 голи (48 проти 45).