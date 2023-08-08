Бордо зганьбився у першому ж матчі нового чемпіонату у Лізі 2 проти По (0:3). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга 2, 1-й тур

По – Бордо – 3:0

Голи: Севе, 17, Джордж, 19, Бутаїб, 73

Нереалізований пенальті: Віпотнік, 65 (Бордо)

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Бордо з фіаско стартував у новому сезоні у Лізі 2. Гості в середині тайму протягом двох хвилин отримали два голи: спочатку Севе з-за меж штрафного закрутив у праву дев'ятку без шансів для голкіпера, а за мить Джордж під тиском захисника увірвався у воротарський і подвоїв перевагу.

В середині тайму жирондинці заслужити право на пенальті, одна Віпотнік не зумів переграти свого візаві. За трохи Бутаїб відгукнувся на навіс з правого флангу і остаточно добив суперника, головою переправивши сферу у сітку..

Український півзахисник Данило Ігнатенко вийшов у старті у був замінений на 67-й хвилині за рахунку 0:2. За свою гру наш земляк отримав від статистичного порталу SofaScore середню оцінку 6,7. За час проведений на полі Ігнатенко зробив 59 доторків до м'яча, віддав 4 довгі паси, всі з яких досягли цілі, завдав 1 удару, 8 разів втрачав м'яч, здійснив 1 обіграш з дриблінгу і 1 винос, а точність його передач становила 86%.