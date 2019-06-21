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Кудрик розповів, чому обрав саме Карпати – на гравця претендували інші клуби

21 червня 22:52 481 Читать на русском
Кудрик розповів, чому обрав саме Карпати – на гравця претендували інші клуби
Олег Кудрик / Фото офіційного сайту Карпат

Олег Кудрик прокоментував свій перехід у склад "левів" на правах оренди.

"Я дуже задоволений, адже я підписав контракт з Карпатами. Повернувся до рідного міста, це вдвічі приємніше. Докладу всіх зусиль, щоб допомогти своїй команді посісти якомога вище місце у турнірній таблиці.

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Цей варіант був найбільш чітким – від Карпат йшла конкретика. Зателефонував тренер, запропонував спробувати свої сили у Львові. Запитав, чи не проти я, і чи є у мене бажання приєднатися до Карпат. Мені було приємно, я відчув зацікавленість. Не буду приховувати, існували також інші варіанти, але конкретна пропозиція надійшла саме зі Львова.

Зважував всі аргументи і передусім дослухався до батьків, дружини та брата. Вони висловили повну підтримку і я ще більше впевнився у своєму виборі", – цитує новачка офіційний сайт Карпат.

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