У віці 84 років помер перший капітан львівських Карпат Олександр Філяєв.

Про трагічну звістку повідомив керівник прес-служби Карпат Юрій Назаркевич у своєму Facebook.

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"Не стало першого капітана Карпат. Перестало битися серце колишнього нападника команди, вихованця московського футболу Олександра Філяєва, якому 26 серпня виповнилося б 85 років.

У 1963 році, коли було створено Карпати, Філяєв був одним з найдосвідченіших гравців і став першим капітаном львівської команди. В тому ж році провів за Карпати 34 матчі (5 голів). Також виступав за львівський СКА та дрогобицький Нафтовик.

Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди Карпати висловлюють щирі співчуття родині Філяєвих. Вічная пам’ять. Інформація про місце і час похорону Олександра Філяєва буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

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