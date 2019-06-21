Кудрик рассказал, почему выбрал именно Карпаты – на игрока претендовали другие клубы

Олег Кудрик прокомментировал свой переход в состав "львов" на правах аренды.

"Я очень доволен, ведь я подписал контракт с Карпатами. Вернулся в родной город, это вдвойне приятно. Приложу все усилия, чтобы помочь своей команде занять как можно более высокое место в турнирной таблице.

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Этот вариант был наиболее четким – от Карпат шла конкретика. Позвонил тренер, предложил попробовать свои силы во Львове. Спросил, не против ли я, и есть ли у меня желание присоединиться к Карпатам. Мне было приятно, я почувствовал заинтересованность. Не буду скрывать, существовали и другие варианты, но конкретное предложение поступило именно из Львова.

Взвешивал все аргументы и прежде всего прислушивался к родителям, жене и брату. Они выразили полную поддержку и я еще больше убедился в своем выборе", – цитирует новичка официальный сайт Карпат.

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