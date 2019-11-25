Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

Головний тренер Руха Леонід Кучук прокоментував перемогу над Прикарпаттям (1:0) та озвучив цікаву пропозицію для чемпіонатів України.

"Важко було готуватися до цього матчу. Прикарпаття – дуже непроста команда. У них є сильні якості та свій стиль, який вони добре використовують. Мені, як тренеру, було непросто підготуватися до цього протистояння. Ви самі бачите, яке напружене завершення чемпіонату.

Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги

Дякую обом командам за цей бійцівський дух, який сьогодні був на футбольному полі. Була непоступливість від усіх гравців, і нам сьогодні, можливо, більше пощастило. Завершилася перша частина чемпіонату, будемо готуватися до другої.

У наш чемпіонат можна запрошувати будь-який клуб елітного дивізіону. В Прем’єр-лізі на призові місця претендують одна-дві команди, а тут 8-9. Кожна гра напружена, тут завжди змінюється лідер.

Фаворити чемпіонату несподівано програють, тому тим і цікава Перша ліга. Я запрошую клуби елітного дивізіону до нас у Першу лігу, було б ще цікавіше. Гадаю, потрібно два чемпіонати об’єднати і взагалі було б дуже цікаво", – цитує Кучука прес-служба Руха.

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