Кубок України: відома дата жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар розпочинають боротьбу
УАФ оголосила дату жеребкування наступної стадії Кубка України 2020/21.
Пари 1/4 фіналу визначаться у найближчу п'ятницю (18 грудня), повідомляє офіційний сайт УАФ. Церемонія жеребкування розпочнеться о 16:00.
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До шести переможців 1/8 фіналу приєднаються два українські гранди – Динамо та Шахтар. Кияни є чинним володарем Кубка, а "гірники" – чемпіоном УПЛ. Нагадаємо, у минулому розіграші вітчизняні кити перетнулися на стадії 1/8 фіналу, і перемогу здобуло Динамо.
Поєдинки 1/4 фіналу Кубка України заплановані на 3 березня 2021 року. Фінал турніру відбудеться 12 травня, господар – міський стадіон Тернополя.
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