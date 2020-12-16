Кубок України 2020/21: визначились усі учасники 1/4 фіналу
16:35 - Читать на русском
Перемога Зорі над Десною (1:0) остаточно сформувала список учасників 1/4 фіналу Кубка України.
завершено
Владлен Юрченко 16’
Владлен Юрченко 58’
16’ Владлен Юрченко
58’ Владлен Юрченко
До наступної стадії національного Кубка пробилися 6 представників Прем'єр-ліги і 2 Першої ліги.
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Учасники 1/4 фіналу:
Шахтар
Динамо
Зоря
СК Дніпро-1
Олександрія
Колос
Агробізнес
Верес.
Додамо, що поєдинки 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 3 березня 2021 року. Фінал турніру запланований на 12 травня, господар – міський стадіон Тернополя.
Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями
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