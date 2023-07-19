У п'ятницю, 21 липня, Українська асоціація футболу проведе жеребкування І та ІІ етапів Кубка України сезону 2023/24, повідомляє Telegram-канал організації. Пряму трансляцію може буде спостерігати на YouTube-каналі УАФ.

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У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд – чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби Другої ліги. Базовий день матчів – 29 липня.

На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби – три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд Першої та Другої ліг. Базовий день матчів – 2 серпня. На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.

Нагадаємо, останні матчі Кубка України були зіграні ще у 2021 році. Розіграш 2021/22 так і не дограли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а минулого сезону турнір вирішили взагалі не проводити через ускладнену логістику і відсутність вільних дат у календарі. Чинним володарем Кубка є Динамо, яке у травні 2021 року мінімально здолало Зорю.

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